Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит решающая роль в обеспечении мира на Южном Кавказе

Источник: Агентство международной информации Trend

Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит решающая роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend президент 75-й Генеральной Ассамблеи ООН (2020-2021 гг.), член Международного центра Низами Гянджеви Волкан Бозкыр, передает Day.Az.

"Лидерство, решительность и дальновидность Президента Ильхама Алиева имеют решающее значение для поддержания мира и стабильности в регионе. Южный Кавказ снова возрождается благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Бозкыр подчеркнул, что масштабные проекты по строительству транспортной инфраструктуры превратили нашу страну в международный транспортно-логистический центр и открывают новые возможности для повышения торгово-экономической активности. По его словам, Зангезурский коридор сыграет решающую роль в расширении региональной связности не только на всем Кавказе, но и Евразии, связывая Европу с Азией.

"Развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов сделает Азербайджан еще сильнее. Проекты, осуществляемые в этих регионах, с одной стороны, укрепляют позиции Азербайджана в мире как важного экономического и энергетического партнера, а с другой стороны, обеспечивают большие доходы от экспорта в будущем", - сказал он.

Касаясь энергетической стратегии, осуществляемой сегодня в Азербайджане, Бозкыр особо отметил роль Южного газового коридора.

"Это стратегическая инициатива по транспортировке газа из Каспийского моря на европейские рынки и ключевой инструмент повышения безопасности поставок энергоресурсов в Европу. Европе как никогда нужен Азербайджан. Наличие долгосрочных, предсказуемых и доверительных отношений сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и ЕС имеет большое значение не только для региона, но и в более глобальном смысле", - сказал он.