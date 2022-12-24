Азербайджанская армия прославила беспилотники Bayraktar на весь мир

Благодаря азербайджанской армии беспилотники Bayraktar стали известны всему миру.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье, размещенной в известном японском издании "Asahi Shimbun".

В статье отмечается, что вторая Карабахская война между Азербайджаном и Арменией считается началом войны беспилотников.

"Азербайджан уничтожил с помощью беспилотников сухопутные войска Армении. Министерство обороны Азербайджана размещала в социальных сетях кадры c работой Bayraktar, сделав их известными всему миру", - говорится в материале.

Япония увеличит на 20 процентов оборонный бюджет на 2023 год до рекордных 6,8 триллиона иен (55 миллиардов долларов). Бюджет Японии, который все еще ожидает одобрения парламента, включает в себя закупку противотанковых ракет иностранного производства. Представители министерства обороны страны заявили, что планируют испытать ряд БПЛА зарубежной разработки, в том числе беспилотники турецкого производства Bayraktar TB2.