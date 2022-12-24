https://news.day.az/politics/1522638.html Состоялась конференция, посвященная I Госпрограмме "Большое возвращение" на освобожденные земли Азербайджана
Состоялась конференция, посвященная I Госпрограмме "Большое возвращение" на освобожденные земли Азербайджана
Состоялась конференция, посвященная I Государственной программе "Большое возвращение" на освобожденные территории, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
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