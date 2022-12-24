Армяне России пошли толпой на Казахстан и Турцию

Армянские прихвостни в лице Сатановского, Карнаухова, Багдасарова и других регулярно озвучивают в эфирах российских политических ток-шоу всякого рода "скандальные поводы" с целью нарушить отношения Москвы с ее тюрксими партнерами. Работающие против российских интересов агенты армянства вновь начали таргетировать Казахстан, озвучивая угрозы в адрес этой страны. Причем два дня подряд.

Вчера на этом попался называющий себя российским политологом Геворг Мирзоян, который вогнал в шок участников ток-шоу "Место встречи" на НТВ, заявив, что "казахов надо прищучить", а сегодня на сцене цирка Соловьева заговорил проармянский, как он сам себя называет, дурак Евгений Сатановский, считающий, что прямое столкновение с РК "безусловно будет".

Яныч персонаж, конечно, одиозный. Ему везде постоянно что-то мерещится и это "что-то" чаще всего напоминают тезисы армянской повестки. Хотелось бы, что б у него было прямое столкновение с умом и разумом, но увы, этому никогда не быть, ибо с возрастом Сатановский все больше теряет связь с реальностью, приобретая черты маразматизма.

Тем временем, пока он и Мирзорян звездели про Казахстан, на другом российском телевидении (ТНТ), которое полностью контролируют армяне, во всю высмеивали Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, несмотря на то, что отношения Анкары и Москвы стабильно укрепляются. А ведь еще совсем недавно Путин и Песков говорили о значимости Турции для России, о заслугах Эрдогана, но армянскую диаспору это никак не смущает. Находясь и зарабатывая на жизнь в РФ, им плевать на интересы официальной Москвы. Главная повестка армянства - сеять раздор и ненависть в отношении тюрок.

Поэтому неудивительно, что кукуха у некоторых пропагандистов совсем поехала. В своих стараниях угодить своим армянским покровителям и оправдать получаемые конверты, они способны пойти на любой шаг, иначе их бы интересовала в первую очередь повестка Москвы, а не армян.

Подобные скандальные риторики, противоречащие российским интересам, постоянно озвучиваются на одном из основных федеральных гостеканалов. Получающие гонорары от армянской диаспоры дураки не впервые плюют на позицию РФ, пытаясь вбить клин в ее отношения с близкими партнерами, такими как Азербайджан, Турция, Казахстан.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ посредством таких, как Сатановский пытаются сформировать "нужное мнение" в российском обществе, настроенное против тюркского мира. Они манипулируют фактами, осуществляют подмену понятий, указывают на негатив, вызывают скандалы. Причем все это в ущерб государственным интересам России и это, увы, остается без наказанным.