Миротворцы переставляют свои палатки на месте проведения акции протеста

Российские миротворцы переставляют свои палатки на месте проведения акции протеста в окрестностях города Шуша.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил сотрудник Trend, командированный в Шушу.

Новость обновляется