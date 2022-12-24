https://news.day.az/politics/1522651.html Миротворцы переставляют и свои контейнеры на месте проведения акции протеста в окрестностях города Шуша - ФОТО
Миротворцы переставляют и свои контейнеры на месте проведения акции протеста в окрестностях города Шуша - ФОТО
Российские миротворцы переставляют и свои контейнеры на месте проведения акции протеста в окрестностях города Шуша.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил сотрудник Trend, командированный в Шушу.
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