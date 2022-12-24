Боевые задачи, которые перед нами ставил лично Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, воодушевляли нас на победу

Источник: Агентство международной информации Trend

В основе нашей исторической победы в Отечественной войне лежат несколько факторов. Решимость Президента Ильхама Алиева, вера и доверие армии Верховному Главнокомандующему, а также высокая боевая стойкость наших военнослужащих и чувство справедливого возмездия врагу. А самое главное, тот факт, что Верховный Главнокомандующий лично давал нам боевые задания, еще больше воодушевляло нас на победу и повышало нашу ответственность.

Об этом, в частности, сказал в субботу в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель командующего 5-м армейским корпусом, герой Отечественной войны, полковник Тельман Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что за несколько дней до начала Отечественной войны утром 27 сентября было дано задание на проведение контрнаступательной операции по предотвращению провокаций противника.

"Задание было встречено с энтузиазмом в Азербайджанской Армии. Каждый из нас рвался в бой для освобождения наших земель.

Азербайджанская армия с полной ответственностью готовится к выполнению задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Азербайджанский народ и государство могут быть уверены, что, оставаясь верными своей клятве и стоя на страже Родины, мы готовы и способны выполнить любую задачу.

Подготовка к операциям по предотвращению очередных возможных провокаций со стороны противника продолжается", - добавил он.