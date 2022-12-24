Палатки и контейнеры миротворцев демонтируются и увозятся в направлении Лачина.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил сотрудник Trend, командированный в Шушу.

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