По Лачинской дороге в очередной раз беспрепятственно проехали машины МККК

На дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, в очередной раз были созданы условия для передвижения автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения миротворцев и три машины Международного комитета Красного Креста (МККК), передает Day.Az.

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