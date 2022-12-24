https://news.day.az/politics/1522681.html По Лачинской дороге в очередной раз беспрепятственно проехали машины МККК - ФОТО
По Лачинской дороге в очередной раз беспрепятственно проехали машины МККК - ФОТО
На дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, в очередной раз были созданы условия для передвижения автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.
Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, сегодня по Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще три машины снабжения миротворцев и три машины Международного комитета Красного Креста (МККК), передает Day.Az.
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