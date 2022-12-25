https://news.day.az/politics/1522810.html Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO
Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO
24 декабря в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан "План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры", сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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