Подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO

24 декабря в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан "План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры", сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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