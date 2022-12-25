Трещащий "проект" Рубен Варданян пинками вытолкали на холод

Трещащий по швам и от нервов "проект" Рубен Варданян, который ничего не может поделать с мирной акцией азербайджанцев на дороге Шуша-Ханкенди, решил забабахать свой т.н. "митинг" и вытолкать народ на холод. С утра пораньше засланец сам лично был вынужден выступить с видео призывом, так как осталось менее часа, но население не могут привлечь к "собируну", так как желающих принять участие в этой пустого содержания акции просто нет, ведь массовку из Еревана не привезешь, а 120 000 армян в Карабахе - это миф. Вот и приходится Сыртыгу Рубо записывать клипы на площади.

Как сообщают достоверные источники, вместо населения, Рубен созвал бойцов армянских незаконных формирований, которым было приказано находиться на центральной площади во чтобы то ни стало. Плевать Варданян хотел на всех и вся, но прийти они должны в гражданской одежде и с членами своих семей, чтобы создать картину массовости на псевдо "митинге".

Тем временем поступают сообщения, что мафия Варданяна угрожает рядовому населению, мол, те, кто не придет на площадь, останутся без работы. Армяне Карабаха и так не знают, как им доставать средства на существование, ведь весь бизнес контролируется Рубеном и Араиком, которые сидят на золотых приисках, но засланцу все равно. Он готов пойти на любые преступления и жертвы, чтобы добиться своих грязных целей, а их много.

Олигарх, сосущий кровь местного населения, оставил позади гражданство России, но это не значит, что он оставил позади свои заработанные криминальными путями миллионы. Заметьте, Варданян, находясь в Карабахе, одевается "простенько", ведет себя как свой. Волк в овечьей шкуре занимается актерством, чтобы не напоминать голодным армянам, что, кроме его мафии, здесь никто не шикует. Местное население им недовольно ввиду того, что объявившись в зоне временной ответственности РМК, Варданян надавал сотни обещаний, а по факту ничего не сделал. Жизнь с приездом засланца стала лишь хуже, потому что начался грабеж, как это было и при Кочаряне, и Саргсяне, и других преступниках, которые вечно представляются "спасителями", чтобы спокойно грабить из под носа.

События на Лачинской дороге показали, что он не пользуется авторитетом среди армян в Карабахе. Поэтому две недели продолжает трезвонить только Варданян, да и то просто потому, что ему есть, что терять. Рядовому населению терять нечего, все уже разграблено так называемыми "властями". Они привыкли не жить, а выживать. Но вот Сыртыг Рубо должен выполнить свои обязательства перед теми кругами, которые его и заслали из Москвы. Собственно поэтому он вытолкнут пинками на холод, призывать людей собираться.

Варданян сидит в Ханкенди, отрабатывая указания из Москвы. Его задача - постепенно захватить все что можно в зоне ответственности миротворцев, после чего начнется массированная кампания по популяризации Рубика как "спасителя всей армянской нации". Потом он попытается сесть своей пятой точкой уже в премьерское кресло в Ереване. Последние парламентские выборы в Армении прошли в 2021 году, срок полномочий депутатов - пять лет. Значит, спектакль имени Рубена Варданяна рассчитан до 2026 года. Но, заметим, что срок миротворцев пребывания в Азербайджане - до 2025 года. Варданян понимает, что времени у него практически не осталось. Собственно поэтому и весь цирк с этим "митингом". Но, по факту, спектакль ничего не решит.