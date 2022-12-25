Учителям и врачам в Ханкенди угрожают увольнением за неявку на митинг
Учителям и врачам угрожают увольнением за неявку на митинг в Ханкенди.
Как передает Day.Az, студентов вузов также предупредили, что у них будут серьезные проблемы, если они не примут участие в акции.
Отметим, что сегодня в 14:00 армянские незаконные вооруженные формирования начали митинг в Ханкенди. Однако они не могут привлечь население к акции.
Армянским незаконным военнослужащим в Карабахе, даже находящимся в отпуске, было приказано участвовать в митинге в гражданской одежде и вместе с членами семьи.
Рядовых армян, проживающих в Карабахе, насильно вызывают на митинг всей семьей.
Многих предупреждают, что участие в митинге обязательно. Основная цель - привлечь на митинг как можно больше людей.
Армянам, работающим в различных сферах, даны указания участвовать в митинге в гражданской одежде.
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