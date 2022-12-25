Стало известно, сколько заплатили армянам за участие на митинге в Ханкенди

В эти минуты в Ханкенди проходит "акция протеста", насильно созванная засланцем и преступником Рубеном Варданяном.

Как сообщает Day.Az, с целью создать массовость на акции, не желавшему выходить на площадь населению выплачивается по $30-40. В условиях отсутствия стабильного заработка и средств на повседневную жизнь, армяне сочли это солидным предложением.

Кроме того, молодежи предоставляются бесплатные интернет-пакеты для видеосъемки с места событий.

Напомним, что сегодня в 14:00 в Ханкенди начался митинг, к которому никак не удавалось привлечь людей. Большей частью массы являются военные незаконных вооруженных формирований, которым был дан приказ прийти в гражданской одежде. Многие под давлением были вызваны на митинг семьями. Рядовых армян, проживающих в Карабахе, предупреждают, что отсутствие на митинге чревато определенными последствиями. Те, кто не придет на площадь, останутся без работы. Студентам и старшеклассникам обещали создать серьезные проблемы в учебе.