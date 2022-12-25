Армян заманивают на акцию в Ханкенди бесплатным топливом, передает Day.Az.

Отметим, что сегодня в 14:00 армянские незаконные вооруженные формирования начали митинг в Ханкенди. Однако они не могут привлечь население к акции.

Армянским незаконным военнослужащим в Карабахе, даже находящимся в отпуске, было приказано участвовать в митинге в гражданской одежде и вместе с членами семьи.

Рядовых армян, проживающих в Карабахе, насильно вызывают на митинг всей семьей.

Многих предупреждают, что участие в митинге обязательно. Основная цель - привлечь на митинг как можно больше людей.

Армянам, работающим в различных сферах, даны указания участвовать в митинге в гражданской одежде.