Какие угрозы получили армяне за отстутствие на митинге Варданяна

В Ханкенди проходит митинг-спектакль, насильно созванный засланцем и преступником Рубеном Варданяном.

Как передает Day.Az, ввиду того, что большинство проживающих в зоне ответственности РМК армян не хотели принимать участие в постановочной акции, многие из них получают угрозы от так называемых "представителей власти".

В частности, учителям, врачам и представителям других профессий угрожают увольнением. Имеющим собственный бизнес обещают создать проблемы. Те же угрозы звучат в адрес студентов и старшеклассников. Сотрудникам т.н. "правоохранительных органов" и "административных структур" предупредили, что участие обязательно. Предписано участвовать в штатском.

Напомним, что ранее стало известно, что принимающие участие в митинге армяне получают по 30-40 долларов за свое присутствие. Молодежь подкупили бесплатным интернет-пакетом для видеосъемки с места событий. Кроме того, пришедшие по своему желанию получат бесплатное топливо, что в условиях зимы жизненно необходимо, как для автомобилей, так и для тепла в домах.

Отметим, что с целью создать массовость на мероприятии, многим было сказано прийти всей семьей.