Табор пришел на площадь: как отчаявшийся Варданян армян на митинг гонял?

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать на сегодняшний вечер.

Увы нам, скорее всего, известный как весьма ушлый прощелыга, финансовый комбинатор и оформитель "черного нала", он же новоявленный "государственный министр" карабахских армян Рубен Варданян сегодня утром вышел на центральную, хотя и маленькую, площадь в Ханкенди.

Он не был в блестящей тафтяной ливрее, на нем не переливалось всеми цветами влажных мечтаний Ашота костюм - нет.

Варданян был в спортивном трико, коего в простонародье, не мудрствуя лукаво, называют "трениками".

И он, сей пузатый и бородатый господин, с трудом превозмогая одышку и придав лицу отчаянную решимость вкупе с благодушием, призвал "всех жителей Арцаха" присоединиться к "всенародному митингу", который состоится на площади Возрождения в Ханкенди.

Варданян в связи с невозможностью автобусами завезти статистов из Еревана, вынужден был с утра пораньше в домашних, скомканных трениках зазывать остатки сепаратистов на митинг в Ханкенди.

Естественно, что ему в этом тяжком деле помог лидер сепаратистов Араик Арутюян. Они с начала прошлой недели для придания вида "большого стечения народа" в Ханкенди задействовали все имеющиеся у них рычаги давления и финансы.

Согласно кулуарному соглашению, все затраты на клоунаду в Ханкенди были оплачены Варданяном, а подручные Арутюняна запугивали и пытались согнать местных армян на "митинг".

Кроме того, все члены террористических и бандитских групп, "бюджетники", а также учащиеся старших классов и молодежь получили указание обязательного присутствия на центральной площади.

Каждому совершеннолетнему "добровольному" участнику "митинга" обещаны 35-40 долларов. А тем, кто вознамерится сделать трансляцию в соцсетях - бесплатный суточный пакет мобильного интернета.

"Бюджетникам" сделано внушение: каждый должен участвовать в шабаше, иначе - лишение рабочего места.

Для жителей деревень и сел Агдеринского, Ходжалинского, Аскеранского и Ханкендинского районов были выделены 34 автобуса, дабы они все организованно сели в автобусы и прибыли на "митинг".

То есть, для пущей убедительности и показа для "мирового сообщества" о проживании в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) "лишенных дороги жизни и вынужденных страдать от блокады 120 000 карабахских армян" принято решение любыми путями - запугиванием, подкупом, обещаниями кар небесных вытянуть на "митинг" всех. Тотально всех - от детей до немощных стариков.

В толпе были приблизительно 8-9 тысяч переодетых в цивильную одежду бандитов, членов незаконных армянских военных формирований в зоне контроля РМК, что доказывает фиаско Варданяна.

Ведь мирная акция азербайджанских эко-активистов буквально разрушила все планы дуэта Варданян-Арутюнян: они были уверены, что пикет на дороге Ханкенди-Лачин будет оставлен, активисты и представители НПО Азербайджана прекратят пикетирование и уедут по домам.

Но нет, пикет продолжается, и эко-активисты по сей день стоят с требованиями прекращения варварского разграбления армянами природных ресурсов Азербайджана в зоне ответственности РМК.

Именно по этой причине Р.Варданян был вынужден отменить запланированный на 17 декабря митинг, в надежде, что пикет на дороге закончится, и он, как в прошлый раз, во время подготовки к митингу 30 октября, опять путем запугивания и подкупа потянул на площадь армян.

В основном, граждан Армении, согласившихся за 50 долларов сесть в автобус и по приезду в Ханкенди автоматически, на 3 часа, стать "карабахским армянином, вышедшим требовать свои права".

Варданян единолично принимал решение о сегодняшнем митинге, уже потом ему сказали, что якобы, есть проблема с топливом, люди не станут использовать резервный бензин для митинга. Поэтому Рубен начал ездить по селам и городам чтобы объяснить свою тактику и собрать на митинг иллюзорное общество. Отказаться от проведения митинга он, конечно же никак не мог, иначе это могло дискредитировать его в глазах армянского населения Карабаха.

Рубен Варданян понимает, что время работает против него. Изучая его мимику и жесты, вы обнаружите, что нигде он не показан уверенным, улыбчивым, оптимистичным. Наоборот, везде на кадрах он с потерянным видом, растерянным взглядом. Никто ни разу не видел, чтобы Варданян уверенно заявил, что "несмотря на все проблемы, я подниму Карабах на ноги".

Хотя, он прав - Варданяну карабахские армяне нужны всего лишь как массовка, живая субстанция, средство для достижения его меркантильных целей.

Которые у него две - политические и сугубо экономические, точнее, финансовые.

Рубен Варданян, точнее, подготовленный под него сценарий подразумевает свержение премьер-министра Никола Пашиняна и воцарения вместо неугодного многим башням Кремля прозападного лицедея карабахского "госминистра".

Ханкенди для Варданяна точка отсчета, начальный пункт для восшествия в Ереван, где ему поручено реабилитация "карабахского клана" и возвращение всех рычагов влияния как на внутреннюю, так и на внешнюю политику "карабахци" - представителям криминальной олигополии карабахских армян.

Финансовый же интерес Варданяна целиком и полностью состоит из защиты интересов многочисленных фирм, предприятий и оффшорных компаний, ныне грабящих природные богатства золотых и медно-молибденовых рудников на территории Азербайджана.

Западные страны, так рьяно "защищающие" карабахских армян и требующих от Баку "открытия Лачинской дороги", конечно же, прекрасно знают о кулуарных деталях деятельности тех фирм, среди руководителей которых немало истинных проходимцев.

Являющийся монополистом металлургической промышленности Армении "Vallex Group", еще в декабре 2007 г. заключил с одним из крупнейших российских банков ВТБ соглашение о получении кредита в размере $257 млн. сроком на 12 лет для разработки в Армении Техутского медно-молибденового месторождения. Соответствующее соглашение было подписано в Ереване компанией Armenian Copper Programme (АСР), являющейся дочкой "Vallex Group".

По сообщениям армянских СМИ, сама "Vallex Group", является компанией с сомнительной репутацией. Созданная в 1998 году группа объединяет схему из 20 дочерних и аффилированных фирм, основная цель которой - скрытие реальной прибыли. Учредителями группы указаны кипрские и лихтенштейнские офшоры, а юридическими бенефициарами Техутского месторождения являлись три анонимных гражданина Кипра и президент компаний "Vallex Group" Валерий Меджлумян. Сам Меджлумян, согласно армянским источникам, так все запутал, что никто так и не смог выяснить, с кем он "делил" Техутское месторождение. Однако пристальный публичный интерес тогдашнего премьер-министра Армении С.Саркисяна к деятельности группы, как и его личное присутствие на церемонии подписания кредитного соглашения, видимо были достаточно убедительными для ВТБ аргументами надежности "крыши" армянского партнера.

Армянская "бархатная революция" 2018 г. вместе со смещением Саргсяна, привела, судя по всему, и к смене покровителей "Vallex Group". Так, эксплуатировавшая месторождение Техут более 10 лет, фактически за счет российских финансов, армянская компания, аккурат ко времени выплаты кредита в 2019 г. объявила себя неплатежеспособной. В результате, акции ЗАО "Техут", в сентябре 2018 года перешли от "Vallex" к ВТБ, который вскоре обнаружил что ни полученные акции, ни оставшиеся на месторождении медно-молибденовые запасы не составляют и толики выделенного "Vallex Group" кредитного долга. Который совокупно с процентными обязательствами составлял к тому времени более 300 млн. долларов. В связи с обнаруженным ущербом, в мае 2021 г. ВТБ выдвигает в Лондонском арбитражном суде иск о возмещении долга. Выступивший со встречным иском "Vallex", в явном противоречии с условиями кредитного соглашения, требует рассмотрения дела в Ереванском суде общей юрисдикции. Главным аргументом армянской стороны является утверждение о перенаправлении полученной прибыли на развитие эксплуатируемого компанией "Vallex Group" Кашенского медно-молибденового месторождения в Нагорном Карабахе. А так как данная территория находится вне фактического действия международно признанных юрисдикций, то проверить окончательный карман, куда утекли российские финансы, не представляется возможным. Классическая схема по "распилу бабла" замкнулась.

Именно возможность независимого мониторинга на Кашенском месторождении в Нагорном Карабахе, вызывает у бенефициара ее эксплуатации "Vallex" не совсем тихий ужас. В случае возможного, вслед за экологическим мониторингом, финансового аудита, помимо компенсаций, которые затребует Баку за незаконную, с его точки зрения, эксплуатацию азербайджанских ресурсов, вскроется и вся схема распила, указывающая на конечный адрес оседания 300 млн. долларов, российского кредита, который придется выплачивать. Проверка "черных схем" в "зоне серой юрисдикции" не исключает и косвенное подтверждение платёжеспособности объявившего себя банкротом в Техутском проекте "Vallex Group". Так по информации Генпрокуратуры Азербайджана, только от эксплуатации за 2009-2017 годы месторождения драгоценных металлов Вежнали в Зангиланском районе (перешел под контроль Баку в результате войны 2020 г. - Ред) "Vallex Group" получила незаконный доход в размере 200 млн. доларов.

Именно поэтому новые друзья Меджлумяна в Ереване, особенно Рубен Варданян и Араик Арутюнян, а также власти Еревана, бросили все госресурсы на недопущение экологического мониторинга на неконтролируемом объекте в Карабахе. А высокопарно декларирующие в ООН заботу о благополучии "армянского населения Карабаха" Париж и Вашингтон на деле участвуют в банальном крышевании бизнесмена - кидалы, деятельность которого так же далека от обеспечения процветания простых карабахцев, как Вашингтон и Париж от региона Южного Кавказа.

... Сегодня в Ханкенди местные армяне, якобы, "добровольно" вышли на митинг и кричали, требовали, чтобы "Лачинская дорога была незамедлительно открыта".

Тотальное, абсолютное большинство этих людей не ведают, что превратились в марионетки Рубена Варданяна.

Которому, в случае экологического мониторинга, есть что терять.

И не только деньги...