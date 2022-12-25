https://news.day.az/politics/1522905.html Баку решительно отверг необоснованные претензии Армении
Баку решительно отверг необоснованные претензии Армении
Мы решительно отвергаем необоснованное заявление министерства иностранных дел Армении от 24 декабря 2022 года, искажающее взгляды, высказанные Президентом Азербайджанской Республики в ходе его встречи с Общиной Западного Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
Отмечается, что утверждение МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе и нарушает международное право, не что иное, как лицемерие.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре