Баку решительно отверг необоснованные претензии Армении

Мы решительно отвергаем необоснованное заявление министерства иностранных дел Армении от 24 декабря 2022 года, искажающее взгляды, высказанные Президентом Азербайджанской Республики в ходе его встречи с Общиной Западного Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что утверждение МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе и нарушает международное право, не что иное, как лицемерие.

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