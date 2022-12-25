Варданян подписал себе приговор

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня в азербайджанском городе Ханкенди, который временно находится в зоне ответственности российского миротворческого контенгента, состоялся насильный митинг-спекталь. Насильный, потому что засланец Рубен Варданян, преследуя свои цели, заставил людей выйти на улицу. Как сообщалось ранее, пришедшие на центральную плошадь города армяне получили денежное вознаграждение за свое участие, а некоторых и вовсе вывели с угрозами, мол не придете, устроим вам. Врачей, учителей варданяновская мафия грозилась уволить с места работы, предпринимателям, студентам и ученикам обещали проблемы.

Главной целью Варданяна было показать "массовость" мероприятия. Фактически взяв в заложники местное население, тяжелыми усилиями ему удалось собрать в самом начале опредленнное количество человек, но через полтора часа армяне начали расходиться. Собравшиеся в центре Ханкенди скандировали разного рода лозунги, выданные им изначально командой засланца, мол не отходите от этих тезисов. Кричали даже "Армения, Армения!".

Присутствие этих криков означает лишь одно: Учитывая то, что насильно собравшимся была передана методичка и нужные слоганы от Варданяна, значит он впервые открыто решил заявить о том, что его цель - это давно забытое старое - вернуть оккупацию, включить территорию Азербайджана, контролируемую российскими миротворцами, в состав Армении. Если цель засланца - это начать новую войну, вернуть оккупацию, то выбор он свой сделал и, тем самым, вынес вебе приговор. Ничто иное ор "Армения, Армения!" не значит.

Это прямая угроза суверенитету Азербайджана. Но Сыртыг Рубо должен помнить, что бывает с теми, кто угрожал нашей стране. Два года назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в пьяном угаре кричал в Шуше, что "Карабах - это Армения и точка". Что стало потом с тем, кто уничтожил переговорный процесс и поставил под сомнение территориальную целостность нашей страны, увидел весь мир в 2020-м году. Азербайджан разгромил оккупантов, уничтожил армянскую армию и освободил свои территории. А Пашинян позже подписывал акт капитуляции где-то под столом, так и не присоединившись к трансляции с участием Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Варданяну теперь нужно задаться вопросом, что будет теперь с ним, ведь в Баку просто так подобного рода угрозы не оставят. Вопрос под названием "Рубен Варданян" будет решен. Способов для этого много.

Хороший пример показала Испания, когда в Каталонии сепаратисты вдруг решили, что им все соизволено, и захотели провести референдум, чтобы отсоединиться от страны. Испанские власти всех просто взяли и посадили за решетки. Ничего не мешает Баку сделать тоже самое, арестовать Рубенчика и Ко, доставить в азербайджанскую столицу и судить по законам.

Еще один пример - это Моссад, где с нацисткими преступниками совсем не церемонились. Находили их в любой точке мира, где бы они ни находились, доставляли в Израиль для суда. Не получалось привести - ликвидация на месте.

Теперь напрашивается вопрос, насколько хватит у армянского миллиардера смелости оставаться на территории Азербайджана после его провокационных заявлений, сделанных устами купленных или устрашенных армян. Не стоит забывать, что незаконное присутствие любого криминального элемента на суверенной земле Азербайджана автоматически делает его легитимной целью для азербайджанской армии. Что бы там ни придумал миллиардер-беглец, ситуация совершенно не в его пользу.

Варданян должен помнить, что азербайджанская армия всегда на готове отразить любую провокацию тех, кто враждебно настроен по отношению к нашей стране. Вся территория, где временно размещены миротворцы находится под постоянным наблюдением и любой шаг кучи сепаратисткой мафии нам всегда известен. Наши байрактары все еще патрулируют периметр с неба, а азербайджанский славный спецназ всегда на готове и способен достать и захватить любую цель.