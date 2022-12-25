https://news.day.az/politics/1522939.html Некоторые страны делают необъективные заявления по азербайджано-армянскому вопросу - Хулуси Акар
Некоторые страны делают необъективные заявления по азербайджано-армянскому вопросу - Хулуси Акар
Некоторые страны делают необъективные и предвзятые заявления по азербайджано-армянскому вопросу.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в воскресенье сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Однако мы не слышали голоса стран и международных организаций, которые когда-то взяли на себя миссию по решению карабахского конфликта, который длился почти 30 лет. Где был ваш разум до этого времени?", - сказал он.
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