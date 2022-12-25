Кровавые руки Рубена Варданяна

Автор: Байрам Эльшадов

Насильно созвав местное население с целью проведения "митинга" в Ханкенди, засланец Рубен Варданян совершил преступление, нарушив законы Азербайджана. Очевидно, что олигарх жаждет крови, чтобы спасти свой грязный бизнес. Но понимает ли Варданян, что отвечать за его кровавые преступления придется его потомству?

Варданян и прочие остатки незаконных формирований задействовали все административные ресурсы, чтобы обеспечить "многочисленность" акции. Для этого "верхушка" сепаратистов даже не преминули запугиванием местного населения, которого обязали приходить на "митинг" вместе с семьями. Те, кто по тем или иным причинам не сможет посетить шоу, могут попросту остаться без работы, либо быть выдворены из школы или ВУЗа.

В качестве "плюшек" шайка Варданяна и Арутюняна предлагает населению Карабаха 30-40 долларов, бесплатный интернет и пару литров бензина за участие в потасовке. Вот такая цена судьбы каждого армянина в Карабахе. Ради этих подачек людей заставляют выходить на холод и кричать против своего спокойного и мирного будущего.

Сколько бы ни пытались арутюняны, варданяны и прочие самозванцы увести в сторону суть происходящего на Лачинской дороге, Азербайджан тверд в своей позиции проведения мониторинга месторождений на территории, временно подконтрольной российским миротворцам. Так называемое игрище, которое устроил сегодня Варданяна с подачи своих хозяев, не поколеблют волю азербайджанского народа.

В сложившейся ситуации, единственным спасением Варданяна мог бы быть побег из Карабаха. Однако после сегодняшнего преступного призыва судьба Варданяна предрешена - он будет отбывать тюремный срок в Азербайджане.