Euronews удалил тенденциозный репортаж о митинге сторонников Варданяна на русском и английском языках

25 декабря на сайте телеканала Евроньюс был размещён видеоролик, в котором весьма в клеветнической манере Азербайджан обвинялся в "закрытии" и "блокировке" Лачинского коридора, несмотря на то, что по этой дороге совершенно беспрепятственно поставляется гуманитарная помощь в Ханкенди. Также в тенденциозном репортаже рассказывалось о митинге "сторонников" Варданяна. Сторонниками их не назовешь, ведь засланец собрал толпу на площади деньгами или насильно, угрожая расправами.

Как передает Day.Az, точки зрения, не имеющие никакого отношения к реальному положению дел, были расписаны неким Стефаном Хамаляном, фамилия которого однозначно говорит о том, откуда появился этот безосновательный репортаж.

Тем не менее, через час после публикации, Евроньюс удалил провокацию с русской и английской версии сайта, но на французской почему-то оставил.

Перед нами налицо отработанный журналистский продукт за деньги армянского лобби. К сожалению это не первый провокационный материал, опубликованный в европейском СМИ. Фейки явно таргетировались на русскую и европейскую аудитории, но потом в редакции кто-то опомнился. Почему оставили французский вариант, тоже понятно - там всегда готовы "хавать" все направленное против Азербайджана. Как бы там ни было, своими предвзятыми действиями Евроньюс наносит урон лишь самому себе

Будем наблюдать за развитием событий...