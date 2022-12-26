Работавшего на иранских мулл вербовщика выдали Азербайджану

Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан.

По уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности(СГБ) Азербайджана проводятся оперативно-следственные мероприятия по факту создания под контролем иранских спецслужб незаконных вооруженных формирований, состоящих из граждан Азербайджана, проведения ими за пределами страны специальных военных учений путем привития радикально-экстремистских религиозных взглядов, привлечения их к совершению террористических и провокационных действий на территории различных государств с сокрытием личности и под другими именами, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на сайт СГБ.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Юсифов Талех Рашид оглу (1967 г. р.), используя свой личный авторитет, возможности и связи, с территории третьей страны осуществлял организацию привлечения наших граждан к незаконному вооруженному формированию под названием "Гусейнийун", созданному на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом "Таги".

Также было установлено, что Талех Юсифов в начале 2016 года перебрался на территорию Ирана и вместе с Сафаровым Юнисом Рафиг оглу (осужден), Асадовым Ровшаном Эльчин оглу и другими в составе тайно созданного ими незаконного вооруженного формирования совместно с этими лицами участвовал в военных учениях на территории Сирии, по планированию оперативных мероприятий, проведению разведывательных работ военного характера с привлечением иностранных специалистов и применением оборудования специального назначения.

Талех Юсифов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 279.1 (участие в создании и участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен в международный розыск.

Следствием было установлено, что Талех Юсифов после перехода на территорию иностранного государства скрывался, был задержан и экстрадирован в Азербайджан в рамках процедуры взаимопомощи по международному розыску.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.