Азербайджанцы в Нью-Йорке провели акцию перед штаб-квартирой ООН

Азербайджанские активисты, проживающие в Нью-Йорке, США, провели мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН.

Как передает Day.Az, целью акции, организованной руководителем Азербайджано-Американской Ассоциации женщин Миневвер Вахабовой, является протест против незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, в частности золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли".

В своем обращении к ООН Муневвер Вахабова отметила, что незаконная эксплуатация Арменией месторождений полезных ископаемых на исторических землях Азербайджана, временно контролируемых российскими миротворцами, является преступлением. "Это самый большой удар, нанесенный не только Азербайджану, но и мировой экосистеме и человечеству в целом", - говорится в обращении.

Заинтересованным в акции местным жителям была предоставлена подробная информация об экотерроре, совершаемым Арменией на территории Азербайджана.