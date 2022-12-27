"Мы хотим жить там, где веками жили наши деды и прадеды"

Речь Президента Ильхама Алиева на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана имеет историческое значение. Поскольку теперь, когда одержана победа в Отечественной войне и реализуется курс на возрождение освобожденных от армянской оккупации территорий, мы перед мировым сообществом поднимаем вопрос трагедии более 200 тысяч азербайджанцев и курдов, подвергшихся этнической чистке на территории нынешней Республики Армения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный журналист, бывший житель Еревана, руководитель Информационно-аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

То, что нынешняя территория Республики Армения с ее столицей в городе Иреван, переименованном в дальнейшем в Эривань и Ереван, - историческая земля азербайджанцев, не подлежит ни малейшему сомнению, подчеркнул он.

"Я, как и десятки тысяч моих соотечественников, живой свидетель тех трагических событий - реализации плана националистов "Армения без тюрков". И могу сказать, что события разворачивались по заготовленному сценарию. Идеологическая и психологическая обработка населения привела к тому, что большая часть армянского населения пропиталась ненавистью к своим соседям-азербайджанцам. И очень скоро от словесных угроз националисты перешли к физическому давлению и убийствам", - сказал Мамедов.

По его словам, геноцид азербайджанского наследия начался задолго до этнических чисток. Так, к началу 90-х единственным сохранившимся историческим памятником, свидетельствующим о реальной истории Иревана, осталась Голубая мечеть, перед входом в которую висела вывеска "Музей истории города Ереван". Но и она подверглась фальсификациям. Во время правления Левона Тер-Петросяна власти Армении пригласили иранских специалистов для реставрации памятника, и с той поры мечеть стали называть "персидской", хотя она не имела никакого отношения к персам. Однако, отметил Мамедов, "персидская" тема была запущена армянами еще до конфликта. В 1985 году известный историк Исрафил Мамедов писал по этому поводу: персы никогда не назвали бы это творение зодчества по-тюркски "Гёй мясчит", и более того - Голубая мечеть была построена в период с 1760 по 1768 годы, то есть в период правления Гусейнали хана".

"Не секунды не сомневаюсь, что армянская пропагандистская машина приведет в движение маховик жалоб международному сообществу, во все инстанции полетят слезные заявления, мол, "вот видите, Азербайджан предъявляет нам территориальные претензии". Не сомневаюсь также в том, какой будет реакция. Реакция покровителей и так называемых "сестер" Армении вполне предсказуема. Но на нашей стороне правда и справедливость. Мы не собираемся с оружием в руках идти на Армению. Мы хотим мирно вернуться к своим истокам, жить там, где веками жили наши деды и прадеды", - сказал руководитель Информационно-аналитического центра "Иреван".

Лейла Таривердиева