Новая провокация против Азербайджана на телевидении Ирана

25 декабря на телевидении Ирана произошла новая провокация против Азербайджана.

Так, на программу одного из иранских телеканалов была приглашена армянка Жанна Варданян, называющая себя экспертом института Орбели. В прямом эфире, продолжавшемся около трех минут, Жанна плела околесицу о "нагорно-карабахском конфликте", который был урегулирован еще в 2020 году после исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне. Такие нынче в Армении "эксперты", которые даже не удосуживаются следить за новостями.

Однако Жанна не унималась и начала жаловаться ведущей, мол "Баку продолжает геноцидную армянофобную политику", упомянула о "блокировке Лачинской дороги", предупредила, что "Баку вот-вот захватит Зангезур и Ереван"... Глупости сыпались в режиме нон-стоп из уст молодой армянки, которая с такими знаниями ну никак не тянет на статус "эксперта". Придется напомнить особе, которая годится максимум на роль кухарки, что 26 февраля 1992 года армянские головорезы осуществили акт геноцида в городе Ходжалы, где проживало семь тысяч человек. Массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы вошло в историю как одна из самых кровавых трагедий человечества.

Что касается событий на Лачинской дороге, то Жанна использовала стандартные клише мирового армянства, дабы отвлечь внимание от сути происходящего. Конечно же армянка не упомянула истинную причину акции азербайджанских экоактивистов, которые совершенно справедливо требуют проведения мониторинга месторождений, варварски разграбляемых остатками армянских сепаратистов в Карабахе.

Так или иначе, с Жанной все понятно. Главный вопрос в том, как на иранском телевидении появилась эта псевдоэкспертша? Почему в прямом эфире иранского телеканала ведется антиазербайджанская пропаганда дешевого характера?

Это не первый случай, когда на телевидение Ирана выходит антиазербайджанский материал. Ранее на иранском государственном телевидении продемонстрировали видеоролик с угрозами в адрес Азербайджана, в котором говорилось, что "любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен". Тогда разведывательная группа CaucasusWarReport отметила, что "угроза впервые была открыто высказана на иранском правительственном канале Sahar в противоречивой манере, поскольку основной аудиторией канала являются иранские азербайджанцы".

Учитывая жесткий авторитарный режим мулл, данная телепередача не могла выйти в эфир без одобрения "сверху". Поэтому вывод здесь один - политический режим Ирана играет с огнем, целенаправленно ухудшая и без того холодные отношения со своим северным соседом.