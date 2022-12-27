Почему Варданяну поручено воровать азербайджанское золото

Для чего прибыл в карабахский Клондайк Рубен Варданян, догадаться несложно. Так же, как и то, кто его крышует и почему с ним флиртует кое-кто из российского миротворческого контингента.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Сама по себе Армения - не самостоятельный игрок. И никогда им не была, даже в гораздо лучшие годы, при советской власти. Армянская карта всегда разыгрывалась более серьезными акторами, в том числе, и внешнеполитическими. А сейчас все вообще скатилось до уровня взбесившейся деревни. А как иначе еще можно охарактеризовать то, что творят сейчас представители "самой древней нации" на территории Азербайджана, в зоне, находящейся под временным контролем РМК? С одной стороны, это попытки дестабилизировать обстановку - авось, удастся еще на какое-то время затянуть процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. А с другой, под озвучиваемыми сепаратистами лозунгами умелыми кукловодами скрыть вполне примитивный и шкурный интерес. И называется он - золотой прииск.

Азербайджан справедливо старается вернуть то, что ему веками принадлежало. И путем интеграции армянского населения, и путем расширения экономического, культурного влияния на исконно азербайджанские земли. Насколько мне известно, недавно в Азербайджане была утверждена Президентом стратегия "Великого возвращения" на освобожденные в результате войны 2020 года территории. Это, считаю, документ о восстановлении исторической справедливости. Армянам была предоставлена возможность жить на этих землях. Они превратили их в пустыни. И варианта у них три: заниматься созидательной деятельностью на территории суверенного Азербайджана, жить в диаспоре в третьих странах или же вернуться в Турцию, откуда они когда-то были переселены на Южный Кавказ. Там, кстати, еще со времен Османской империи живет значительное количество армян, и среди них немало представителей деловой и политической элиты этой страны. Только предварительно, конечно, армянам надо будет извиниться за исторические мистификации под названием "геноцид".

Кстати, манера заселять чужую территорию, пользоваться ее инфраструктурой, финансовыми возможностями, а потом бежать, оставляя за собой руины - это поведение армянства не только в Карабахе. Мы наблюдаем сейчас отток армянской молодежи, армянского бизнеса из России, в том числе, из южных и промышленно развитых регионов. И хорошо знаем причины. Россия сейчас переживает далеко не лучшие времена, и, похоже, у многих представителей армянской диаспоры России нет желания делить с нами тяготы этой нелегкой поры. И ладно мы. Есть примеры, когда лидеры армянских общин в регионах, хорошо насытившись за счет своей т.н. общественной деятельности, спешно уезжают на Запад, бросив доверившихся им людей. В том числе, нуждающихся в социальной поддержке.

Почему Москва открестилась от Варданяна? Потому, что он там не с политической миссией. Его задача - грабить чужой золотой прииск. И делиться с кем ему указали. А деньги любят тишину. Потому и покровители Варданяна решили действовать по принципу: "я не я, и хата не моя".

Прежде чем отвечать на ваши вопросы, я побеседовала с некоторыми людьми. Как пояснил в беседе со мной компетентный специалист из АО Росгеология, в условиях санкций есть проблемы с продажей и отправкой золота, добываемого в России, за рубеж. В том числе, и банковские сложности, но они "легко решаемые". Вопрос в наличии самого металла. Его не хватает. Почему? Это "особый разговор", но запрос государства и банков на этот вид экспорта очень вырос. И упомянутый рудник, находящийся на территории, контролируемой РМК, очень даже нужен. Тем более, в данном случае уже нет проблем с отправкой за рубеж. Через ту же Армению. Не исключен и контрабандный вариант.

Именно эта миссия возложена на бизнесмена из 90-х Варданяна. Кстати, несмотря на то, что Россия подписала трехстороннее заявление о мирном урегулировании, никто не мешает господину Варданяну на российских сайтах публиковать следующие опусы. Например, "1 сентября Варданян сообщил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в "Арцах" - так в Армении называют непризнанную "Нагорно-карабахскую Республику". На территорию претендуют Армения и Азербайджан". Или "сделать все, чтобы в условиях крайне непростой ситуации глубинного многолетнего конфликта "Арцах" сохранил свои земли, где армяне живут тысячелетиями". И т.д., и т.п.

На эти перлы можно было бы вообще не реагировать. В конце концов, вопросы подписания мирного договора и определения границ не входят в компетенцию Варданяна. И, вообще, мало ли чудаков после войны по дорогам ходят.

Но не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, зачем и для чего прибыл в карабахский Клондайк господин Варданян. Кто его, пардон за сленг, крышует и почему с ним флиртует кое-кто из российского миротворческого контингента. А для сопровождения подобных странных грузов в третьи государства и бандформирования сгодятся.

Игра эта провальная. В данном случае, господин Варданян выступает как типичное порождение лихих 90-х. В привычной для себя роли. На чужой земле он эксплуатирует чужое месторождение. Как это называется на юридическом языке - понятно. А простые армяне, находящиеся на данной территории - это политическое прикрытие и дешевая рабочая сила.

Варданян и сам понимает, что никакого обещанного ему "независимого Карабаха" с его президентством не будет. А если не понимает, то тем хуже для него.

Думаю, Баку на истерики извне вообще внимания обращать не надо. Тем более, на пустые. Почему Президент Азербайджана должен бояться каких-то звонков? И от кого? Уж точно не из России. Нас вообще никто сейчас не боится. И тоже понятно почему. Все разумные люди понимают, что руководство Азербайджана действует в рамках закона и международного права. А уже если кто-то из российских интересантов хочет потрафить господину Варданяну - пусть отдаст ему нашу гордость - месторождение золота в Бодайбо. Или якутские алмазы. А чужим добром распоряжаться не надо.

На происходящее сегодня на Лачинской дороге мир реагирует, насколько я могу судить, больше с проармянских позиций. На вопрос "почему" однозначно ответить сложно. Кому-то эта ситуация кажется слишком мелкой на фоне происходящего в Украине. В России же официальная пресса вообще трактует зачастую ситуацию неадекватно. Сугубо с армянских позиций. И большинство населения, причем, не только в России, очень слабо представляет, где эта Лачинская дорога находится. А вот с элитой зарубежных стран должны работать ваши дипломаты, журналисты, общественные деятели.