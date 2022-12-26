Медиаплатформа Turkic.World за короткое время стала важным медиа-партнером

Медиа-платформа "Тюркский Мир" (Turkic.World) за короткое время стала важным медиа-партнером.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу во время подписания меморандума о сотрудничестве между медиа-проектом и азербайджанским Институтом теологии.

Он отметил, что медиа-платформа "Тюркский мир" (Turkic.World) была представлена в прошлом году на медиа-форуме Тюркского Совета в Стамбуле, а также стала официальным медиа-партнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum (IBF)), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World является официальным медиа-партнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий "Teknofest 2022".

"Кроме того, медиа -проект "Тюркский мир" (Turkic.World) и стамбульский коммерческий университет подписали меморандум о партнерстве", - отметил Хафизоглу.

Напомним, что сегодня первая совместная медиа-платформа тюркоязычных государств - Turkic.World и Азербайджанский институт теологии подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум подписали заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу и ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов. Согласно меморандуму, медиа-проект "Тюркский мир" (Turkic.World) стал официальным медиа-партнером Азербайджанского института теологии.

В рамках подписанного меморандума на медиа-платформе будут публиковаться новости, связанные с институтом, кроме того, медиа-проект в качестве экспертов и комментаторов будет активно привлекать профессорско-преподавательский состав университета .

Отметим, что медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" при поддержке помощника Президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.