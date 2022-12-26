В Азербайджане открывается представительство турецкой Baykar Makina

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала компанию ООО "BAYRAKTAR TEKNOLOJİ AZƏRBAYCAN".

Как сообщает в понедельник Day.Az, компания зарегистрирована по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли.

Уставный капитал составляет 1,7 миллиона манатов, а представителем является Гусейн Топуз.

Отметим, что Baykar Makina - турецкая авиастроительная компания, основанная в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром.