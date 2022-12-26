По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений, сообщает в понедельник Day.Az, со ссылкой на сайт Минобороны.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска слушателям курса были переданы поздравления от руководства Министерства обороны. Выступившие отметили важность подобных курсов для повышения профессионального уровня и боеспособности военнослужащих, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.

Затем по традиции, отличник курса прикрепил эмблему подразделения к символическому пню.

В заключение состоялось торжественный проход личного состава перед трибуной, были сделаны памятные фото.