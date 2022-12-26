https://news.day.az/politics/1523138.html По Лачинской дороге в очередной раз проехали автомобили российских миротворцев - ФОТО
По Лачинской дороге в очередной раз проехали автомобили российских миротворцев - ФОТО
Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже пятнадцатый день.
Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в понедельник, что недавно по дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз проехали 4 машины снабжения, принадлежащие миротворцам, передает Day.Az.
Отметим, что сегодня по Лачинской дороге проехали в целом 11 машин.
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