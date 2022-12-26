По Лачинской дороге в очередной раз проехали автомобили российских миротворцев

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже пятнадцатый день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в понедельник, что недавно по дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз проехали 4 машины снабжения, принадлежащие миротворцам, передает Day.Az.

Отметим, что сегодня по Лачинской дороге проехали в целом 11 машин.