https://news.day.az/politics/1523221.html Совет печати Азербайджана обратился к телеканалу Euronews и изданию Le Figaro
Совет печати Азербайджана обратился к телеканалу Euronews и изданию Le Figaro
Совет печати Азербайджана обратился к телеканалу Euronews и изданию Le Figaro.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Совете.
"Глубокое сожаление вызывает тот факт, что содержание выступления некоторых лиц во время акции 25 декабря в городе Ханкенди, который находится в зоне временного контроля российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана, было преподнесено Le Figaro и французской службой Euronews в предвзятой форме и в одностороннем порядке", - говорится в обращении.
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