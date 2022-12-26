Акция протеста на Лачинской дороге продолжается

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже пятнадцатый день.

Как сообщает в понедельник сотрудник Trend, командированный в Шушу, в настоящее время участники акции продолжают протестовать, скандируя различные лозунги, передает Day.Az.

Отметим, что ряд армянских СМИ сегодня распространил информацию о якобы завершении мирной акции.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанские экоактивисты и представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих является прибытие командующего миротворческого контингента Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение экологического террора армян на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, предотвращение незаконного ввоза оружия на территорию Азербайджана.