"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения"

"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.

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