https://news.day.az/politics/1523240.html "Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения"
"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения"
"Община Западного Азербайджана" начала разработку "Концепции возвращения".
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар.
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