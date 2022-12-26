https://news.day.az/politics/1523241.html Президент Казахстана подчеркнул важность транспортного коридора Север-Юг
Президент Казахстана подчеркнул важность транспортного коридора Север-Юг
В сфере транспортного сотрудничества между странами СНГ особую роль имеет транспортный коридор Север-Юг.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в рамках заседания глав государств СНГ.
Он отметил, что в реализации данного транспортного коридора важную роль сыграет железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.
"Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ", - подчеркнул Токаев.
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