Президент Казахстана подчеркнул важность транспортного коридора Север-Юг

В сфере транспортного сотрудничества между странами СНГ особую роль имеет транспортный коридор Север-Юг.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в рамках заседания глав государств СНГ.

Он отметил, что в реализации данного транспортного коридора важную роль сыграет железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

"Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ", - подчеркнул Токаев.