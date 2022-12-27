Вмешательство Франции лишь препятствует мирному процессу между Баку и Ереваном

Отношения между Азербайджаном и Францией никогда не были дружескими, а в настоящее время и вовсе стали враждебными. 15 ноября французский сенат принял резолюцию в пользу Армении. За ней последовала другая антиазербайджанская резолюция, которая была принята Национальной ассамблеей Франции. Ни один из этих документов не носит обязательный характер, но, тем не менее, эти резолюции наносят существенный ущерб отношениям между Баку и Парижем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье бывшего министра иностранных дел Турции Яшара Якыша, опубликованной в популярном арабском издании Arab News.

Автор статьи напоминает, что во время дебатов в нижней палате парламента министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что резолюция не является обязательной для французского правительства.

"Однако шаги, предпринятые обеими парламентскими палатами, приведут к напряженности между Азербайджаном и Францией. Одним из возможных последствий станет ослабление роли Парижа как одного из сопредседателей бездействующей Минской группы. Отчасти из-за позиции Франции в МГ ОБСЕ карабахский вопрос оставался нерешенным в течение почти 30 лет. Только благодаря военным действиям, спровоцированным армянами, последние потерпели поражение и оказались на грани полного краха", - пишет Яшар Якыш.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально заявил, что международное сообщество признает Карабах частью Азербайджана. Он подчеркнул, что "карабахский вопрос - это не вопрос суверенитета, а защита прав и свобод армян, проживающих в регионе", отмечает экс-глава МИД Турции.

"На определенном этапе считалось, что инициативу по примирению Баку и Еревана возьмет на себя президент Европейского совета Шарль Мишель. Он организовал переговоры между Алиевым и Пашиняном. Однако, когда глава России Владимир Путин пригласил обоих лидеров в Сочи, это стало признаком того, что Москва взяла на себя ответственность за решение этого вопроса.

3 декабря власти Азербайджана решили проверить автомобили, проезжающие через лачинскую дорогу, связывающую Армению с Карабахом. В этом не было ничего удивительного, так как азербайджанская сторона проверяла личности иностранцев, въезжающих на ее территорию. Таких проверок избегали с момента подписания заявления о прекращении огня в ноябре 2020 года, несмотря на право Азербайджана на их проведение. Статья 6 документа предусматривала строительство дороги в обход территории города Шуша. Эта дорога строилась в обмен на Зангезурский коридор, который соединил бы Нахчыван с остальной территорией Азербайджана. Однако Армения замедляет этот процесс", - сообщает Arab News.

Бывший турецкий дипломат подчеркивает, что Франция препятствовала любым попыткам решения карабахского вопроса на протяжении почти 30 лет и до сих пор она сохраняет негативное отношение к Азербайджану.

"Ей придется приложить немало усилий, чтобы стать частью мирной инициативы. Искаженная логика Парижа дошла до такой крайности, что он начал обвинять Россию в содействии Азербайджану, в то время как Баку, наоборот, утверждал, что Москва помогает армянским военным переправлять оружие через лачинскую дорогу.

Франция на этом не остановилась. Выйдя за рамки проармянской позиции, французский сенат предложил провозгласить независимое государство для армян в Карабахе. При этом, Париж полностью игнорирует тот факт, что все страны международного сообщества, включая саму Армению, считают Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

После проявления Францией предвзятого отношения к Азербайджану, Президент Ильхам Алиев заявил, что нет смысла привлекать эту страну к чему-либо, связанному с карабахским вопросом", - продолжает Яшар Якыш.

Между тем, пишет экс-глава МИД Турции, у России есть свои планы по установлению постоянного присутствия на Южном Кавказе с целью продлить азербайджано-армянский конфликт на неопределенный срок.

"В настоящее время существуют два документа по урегулированию карабахского кризиса. Один был подготовлен Россией, а другой - Азербайджаном. Армения добавила свои комментарии к азербайджанскому тексту. Другими словами, у Еревана есть свой план для разрешения карабахской проблемы. Это прекрасная возможность для непосредственно заинтересованных сторон. Поэтому оптимальным решением в сложившихся обстоятельствах было бы оставить две страны - Азербайджан и Армению - решать свои проблемы без участия внешних акторов.

Вмешательство третьих стран, а именно ЕС, Франции, России или США, только усугубит напряжённость между Баку и Ереваном", - говорится в статье бывшего турецкого дипломата.