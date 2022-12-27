Варданян, Арутюнян и Бабаян грабят Карабах ради личной выгоды

Самая большая проблема заключается в Арутюнянах, Варданянах и Бабаянах. Они на протяжении долгих лет незаконно эксплуатируют месторождения полезных ископаемых Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Общественному телевидению Азербайджана сказал армянин, проживающий на территории, временно подконтрольной российским миротворцам, Артур Агаджанов.

По его словам, это делается не на благо армян, проживающих в Карабахском регионе АР, а для личной выгоды.

Представляем вашему вниманию сюжет Общественного телевидения: