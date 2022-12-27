Между Варданяном и остальными преступниками в Карабахе начался раздрай

В так называемом "руководстве" преступного режима, окопавшегося на территории, временно подконтрольной российскому миротворческому контингенту, начался серьезный раздрай.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, между главарем армянских сепаратистов Араиком Арутюняном, засланцем Рубеном Варданяном и "секретарем совета безопасности" Виталием Баласаняном сложились довольно напряженные отношения.

"Важным сигналом стал тот факт, что Араик Арутюнян не выступил с речью на воскресном митинге. Нам также сообщили, что отношения между Рубеном Варданяном и Виталием Баласаняном довольно напряженные. Если раньше Вито был переговорщиком номер один с россиянами и азербайджанцами, то теперь его отодвинули на второй план, и он даже не участвовал в митинге", - пишут армянские СМИ.

Отмечается, что Баласанян в скором времени попрощается с постом. Сообщается даже имя его преемника, им может стать бывший командующий оккупационными войсками в Карабахе Левон Мнацаканян. При этом, "бывший президент арцаха" Бако Саакян активно участвует в реорганизации "правительства" и поддерживает Рубена Варданяна.

Напомним, 25 декабря армянские незаконные вооруженные формирования планировали провести митинг в Ханкенди. Для привлечения населения к акции были задействованы все "административные ресурсы", чтобы обеспечить "многочисленность". Главари сепаратистов даже не преминули запугиванием местного населения, которого обязали приходить на "митинг" вместе с семьями. Те, кто по тем или иным причинам не смог бы посетить шоу, могли попросту остаться без работы, либо быть выдворены из школы или вуза. В качестве "плюшек" остатки армянских сепаратистов предлагали местному населению 30-40 долларов, бесплатный интернет и пару литров бензина за участие в потасовке.