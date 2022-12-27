Армения давит на жалость ради политических целей

В надежде оправдать свои претензии к Азербайджану перед мировым сообществом, армяне зачастую используют фальсификации. Это метод, проверенный ими десятилетиями, но когда он не срабатывает или не дает нужного эффекта, вперед выдвигается карта "многострадальности". Манипулировать, давя на жалость легко. Каждый человек хотя бы раз в своей жизни пытался на нее надавить. Но, как известно, во всем нужно знать опредленные грани. Армяне, к сожалению, красных линий не знают и, пытаясь добиться своих целей, часто используют для манипуляции...детей.

Мы не раз писали о том, как молодое поколение в Армении с ранних лет подвергается пропаганде ненависти, в школах их учат тюрконенавистничеству, убеждают, что фашист Нжде - это "герой", а потом и вовсе обучают детей оружию, будто им больше нечего научить. Так в Сети неоднократно появлялись фото и видеоматериалы о том, как мальчики и девочки проходят военные учения.

Трагично, ибо в детях убивают все то святое, что бывает в юном, беспечном возрасте, используя их в пропагандистких и политических целях.

Теперь, когда армяне не имеют боеспособной армии, реванш невозможен, а через Лачинский коридор больше не получается ввозить оружие и вывозить золото, в ход пошла та самая тактика давления на жалость.

В армянском сегменте соцсетей распространилась фотография, на которой к коляске ребенка прицепили плакат "СОС! Я в блокаде". Этим месседжем армяне пытаются ввести в заблуждение мировую общественность о том, что дорога якобы закрыта. Потом армянство собирается использовать эту реакцию, чтобы попытаться оказать давление на Азербайджан.

До этого, на насильно созванном митинге сторонников Варданяна, также использовали детей в политических целях. Им давали в руки плакаты с лозунгами, призывами, при том, что малые совсем не понимали почему они находятся среди толпы, вместо того, чтобы отмечать Рождество. Одним словом, более эгоистичное поведение взрослых по отношению к детям, казалось, невозможно представить. Их взяли в политический плен.

Армян все это должно очень пугать, потому что так они убивают свое будущее, уничтожают все то светлое, что есть в молодом и новом поколении. Глядя в глаза этих потерянных в пропаганде детей, можно с полной уверенностью сказать - у армянской нации нет будущего, ведь будущее человека зависит от уровня осознанности родителей. А тут, фактически, мы наблюдаем психологическое насилие.

Мы видим демонстрацию, как формируется армянское самосознание, как рождаются уродливые постулаты пропаганды, четко высветились те пути, которыми армянский народ упорно подталкивается к пропасти. Удивительно, что это видно всем, кроме самих армян. За это время практически не звучат голосов разума, ведь блокады на самом-то деле нет, и автомобили с гуманитарной помощью проезжают беспрепятственно. Но тем не менее громко звучат голоса, потталкивающие армянских детей к пропасти ради того, чтобы вовлечь мировую общественность, чтобы мафия продолжала незаконно эксплуатировать золотые рудники.

Армянам нужно перестать прятаться за детьми и политизировать их. И чем раньше они это поймут, тем быстрее закончатся их проблемы. Нет никакого оправдания использованию детей ради политических целей. А оказать давление на нас не удастся, ибо правда на нашей стороне.