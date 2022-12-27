Сменился командир Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван»

Командир Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" генерал-лейтенант Ниямаддин Тагиев освобожден от должности и назначен на должность начальника Главного управления в Государственной пограничной службе.

Как стало известно во вторник Trend, смена руководства отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" является частью кадровой реформы ГПС, передает Day.Az.

Согласно информации, командиром Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" назначен полковник Бахман Бабаев.

Отметим, что недавняя смена руководства академии ГПС также являлась составной частью кадровых реформ, проводимых в учреждении.