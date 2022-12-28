Какой толк от Армении?

Антироссийские настроения в Армении в последнее время поднялись настолько высоко, что в России стали чаще обращать внимание на эту тенденцию и отвечать на необоснованные обвинения в адрес Москвы. Даже самые ярые представители агентуры армянства, такие как Карнаухов, Затулин, иногда временно трезвеют и отвечают своему союзнику-попрошайке. На этот раз на постоянные требования армян ответили в эфире и Комсомольской Правды, где недавно был поднят стремления армян вовлечь Москву в конфликт с Азербайджаном.

Гостем программы Ивана Панкина, который, кстати, отличается проармянской позицией, был российский журналист, ведущий телеканала РБК Игорь Виттель, отметивший, что Армения относится к России очень потребительски: "Например, по мнению армян, оказывается, мы должны за них воевать, потому что у нас стоит база в Гюмри и присутствуют миротворцы. Огромное количество армян говорит, почему вы не вмешиваетесь, где ОДКБ, русские нас предали. С чего нам вмешиваться? В рамках ОДКБ Россия ничего не должна армянам в Карабахе".

Панкин попытался защитить Армению, желая дальше продвинуть армянскую повестку, мол "надо было все-таки помочь" - "Россия обязана была выбрать Армению, как Турция выбрала Азербайджан". На что Виттель возразил.

"А что она нам дает? Свежие абрикосы на базаре? Чувство братства и единства? Тут возникают вопросы чисто прогматические. Вот с Азербайджаном нас связывают энергоносители, взаимовыгодная торговля. При этом мы не вмешиваемся в дела Азербайджана. Мы не должны помогать какой-либо из сторон и решать их вопросы", - сказал Виттель.

То, что Панкин потерялся в лоббизме армянских интересов вопреки российским, ясно и без разбору. Здравый смысл он явно потерял, особенно учитывая то, что у него в гостях бывают такие сомнительные личности, как Надана Фридрихсон, которая неменее отличается агентурной деятельностью для армянской диаспоры. Но то, что в России уже понимают недобросоветсное отношение союзника, говорит, как минимум, о том, что постоянно кусать кормящую руку армянам уже не удается и внешняя политика Баку, построенная на принципе добрососедства, показала, кто на самом деле надежный партнер, а кто союзник-нахлебник.

Армения действительно забыла, что обязана Москве буквально всем - вплоть до самого своего существования на карте мира. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет российского покровительства. И это пустая демагогия - считать, что Москва, мол, все отняла у Армении. Наоборот, Россия дала армянам государственность и возможность как-то тянуть эту лямку. Но армяне все равно недовольны, все равно ворчат и возмущаются, требуя смены хозяина, на понимая, что виновата в их проблемах не Россия и ни какая-то другая внешняя сила, а уродливая идеология, не дающая армянскому народу зажить нормальной жизнью.

Никто, ни одно государство мира не сделало бы для нищей Армении больше. И, между прочим, нищая она вовсе не по вине Москвы, как принято считать в армянском обществе, а по причине жадности и воровства властей и дезориентации народа той самой уродливой идеологией, которая не дает армянам покоя.

В Армении не умеют быть благодарными. Согласно национальной идеологии, армянству обязан и должен весь мир. Само же оно не способно к элементарной благодарности и очень скоро начинает покусывать, а потом и калечить кормящую его руку. Поэтому армян не должна удивлять ни позиция Виттеля, ни кого-либо другого, кто указывает им на место.