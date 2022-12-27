https://news.day.az/politics/1523505.html Всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в 2022 году успешно развивались – Джейхун Байрамов
Всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в 2022 году успешно развивались – Джейхун Байрамов
Всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в 2022 году успешно развивались.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре