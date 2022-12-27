Всесторонние союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией в 2022 году успешно развивались.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

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