https://news.day.az/politics/1523506.html Армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи – Джейхун Байрамов
Армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи – Джейхун Байрамов
Армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи, которая должна была состояться в Москве.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.
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