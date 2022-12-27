В начале следующего года против Армении будут выдвинуты новые иски

В начале 2023 года азербайджанской стороной будут выдвинуты новые иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде, живой природе, эксплуатацией наших месторождений.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

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