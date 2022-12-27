https://news.day.az/politics/1523516.html В начале следующего года против Армении будут выдвинуты новые иски - Джейхун Байрамов
В начале следующего года против Армении будут выдвинуты новые иски - Джейхун Байрамов
В начале 2023 года азербайджанской стороной будут выдвинуты новые иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде, живой природе, эксплуатацией наших месторождений.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре