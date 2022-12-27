Состоялось заседание коллегии Генпрокуратуры Азербайджана

27 декабря в Азербайджане под председательством генерального прокурора Кямрана Алиева состоялось заседание коллегии, посвященное вопросам работы, проводимой по направлениям деятельности прокуратуры, предстоящим задачам.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре.

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