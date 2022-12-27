Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Мы поднимаем этот вопрос во время переговоров и будем продолжать это делать", - сказал он.