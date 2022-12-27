Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией

Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Мы поднимаем этот вопрос во время переговоров и будем продолжать это делать", - сказал он.