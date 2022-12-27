https://news.day.az/politics/1523537.html Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией - Джейхун Байрамов
Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией - Джейхун Байрамов
Вывод незаконных вооруженных формирований из Карабаха является обязательством, взятым Арменией.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.
"Мы поднимаем этот вопрос во время переговоров и будем продолжать это делать", - сказал он.
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