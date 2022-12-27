Азербайджан неоднократно заявлял о праве этнических армян в Карабахе на проживание в стране

Азербайджан неоднократно заявлял о праве этнических армян в Карабахе на проживание в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, Азербайджан открыт для ведения связанного с этим диалога. Предпринимается и будет предприниматься ряд шагов в этом направлении.

Министр отметил, что чье-либо целенаправленное вмешательство в этот вопрос является ударом по данному процессу. Азербайджан способен предотвратить это, добавил он.