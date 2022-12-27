https://news.day.az/politics/1523543.html Азербайджан неоднократно заявлял о праве этнических армян в Карабахе на проживание в стране - глава МИД
Азербайджан неоднократно заявлял о праве этнических армян в Карабахе на проживание в стране - глава МИД
Азербайджан неоднократно заявлял о праве этнических армян в Карабахе на проживание в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.
По его словам, Азербайджан открыт для ведения связанного с этим диалога. Предпринимается и будет предприниматься ряд шагов в этом направлении.
Министр отметил, что чье-либо целенаправленное вмешательство в этот вопрос является ударом по данному процессу. Азербайджан способен предотвратить это, добавил он.
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