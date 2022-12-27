Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совбеза Армении провокационными.

Как передает Day.Az, Песков в ответ на запрос news.am, заявил, что такие заявления можно рассматривать как провокационные, они не соответствуют действительности.

"Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны", - сказал он.

Отметим, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в прямом эфире Общественного телевидения заявил, Россия принуждает Армению предоставить Азербайджану коридор через свою территорию, а также присоединиться к формирующемуся союзному государству Россия-Беларусь.