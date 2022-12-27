https://news.day.az/politics/1523549.html По вопросу эксплуатации месторождений в Карабахе привлечены международные эксперты - Джейхун Байрамов
По вопросу эксплуатации месторождений в Карабахе привлечены международные эксперты - Джейхун Байрамов
По вопросу эксплуатации месторождений в Карабахе, наряду с азербайджанскими специалистами, привлечены и международные эксперты, ведутся подсчеты.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.
"Ведется работа в этом направлении, и имеющиеся факты являются составной частью межгосударственного иска Азербайджана к Армении", - сказал он.
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