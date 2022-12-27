https://news.day.az/politics/1523561.html Нет никаких документов в связи с повседневной деятельностью российских миротворцев - Джейхун Байрамов
Нет никаких документов в связи с повседневной деятельностью российских миротворцев - Джейхун Байрамов
Нет никаких документов, регламентирующих повседневную деятельность российского миротворческого контингента.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.
Министр отметил, что в трехстороннем заявлении нашли отражение многие вопросы.
"В отношении повседневной деятельности российского миротворческого контингента нет никаких документов. В настоящее время работа над таким документом также не ведется", - добавил министр.
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