https://news.day.az/politics/1523565.html У Азербайджана никогда не будет каких-либо контактов с Варданяном – Джейхун Байрамов
У Азербайджана никогда не будет каких-либо контактов с Варданяном – Джейхун Байрамов
У Азербайджана никогда не будет каких-либо контактов с Рубеном Варданяном.
Как сообщает во вторник Day.Az , об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года.
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